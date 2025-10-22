Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна подкрепи отпускането на целева субсидия за "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“. Средствата са предназначени за изготвяне на проект за ремонт и преустройство на втория етаж и част от първия етаж на сградата на ул. "Мануш войвода“ 11А.Целта е прехвърляне на дейността на пневмо-фтизиатричното отделение към основната сграда на болницата. Още през март Общинският съвет даде съгласие за преместването на отделението, а сега се осигурява финансиране за проектната подготовка на стойност до 26 860 лв.Съветниците одобриха също така преразпределение на средства по държавно делегирани дейности, свързани със социалните услуги в града. С 26 500 лв. се намаляват разходите за външни услуги в Центъра за обществена подкрепа с капацитет 30 места към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, като същата сума се прехвърля за заплати на персонала. За Центъра за обществена подкрепа с капацитет 100 места се предвижда намаление от 10 000 лв. за вода, горива и енергия и 8 100 лв. за външни услуги. Общата сума от 18 100 лв. ще бъде насочена за увеличение на възнагражденията на персонала в звено "Майка и бебе“.Членовете на комисията дадоха съгласието си за дофинансиране на 20 маломерни и слети паралелки в седем общински училища през учебната 2025/2026 година. За целта от местния бюджет ще бъдат отпуснати близо 146 000 лева, които ще обезпечат нормалното протичане на учебния процес. Сред училищата, които ще получат допълнителна финансова подкрепа, са СУ "Неофит Бозвели“, Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов“, ОУ "Отец Паисий“ и ОУ "Св. Климент Охридски“ в село Константиново. Другите училища с паралелки под норматива са ОУ "Христо Смирненски“ в село Тополи, СУ "Любен Каравелов“ и ОУ "Капитан Петко Войвода“ в кв. "Галата“.