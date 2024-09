Общински съветник на Варна сезира държавен орган, вижте защо

© Поискана е проверка на обществената поръчка на Община Варна за провеждането на концерта за празника на града. Това е направил общинският съветник от "Алтернативата на гражданите" Давид Киркоров, става ясно от писмо, пратено до медиите.



На сайта на Агенция за обществени поръчки е публикувано становище, според което провеждането на поръчката за организатор на фестивала Breeze by Exit за празника на Варна не е законосъобразно.



Становището на Агенция за обществени поръчки ясно гласи, че липсват доказателства и относими аргументи за доказване на тезата, че "БЕСТ ФЕСТ“ ООД е единственият възможен изпълнител на възложените дейности. Предвид посоченото, в конкретния случай не може да се приеме, че са налице необходимите условия за законосъобразното прилагането на метода за пряко договаряне.



Документът стана причина за последващ сигнал от общинския съветник от "Алтернативата на гражданите" Давид Киркоров, този път към агенцията за държавна финансова инспекция, с който той иска извършването на финансова инспекция, която да потвърди или да изключи наличието на административно нарушение. В случаите, когато нарушението не представлява престъпление, глобата се плаща от длъжностното лице, подало поръчката. Според документацията това е заместник-кмета на Община Варна Диан Иванов - упълномощено лице, съгласно Заповед № 0134/24.01.2024 г. на кмета на Община Варна, пише в писмото.



От "Алтернативата на гражданите" припомнят, че Киркоров зададе въпрос към кмета Благомир Коцев относно провеждането на фестивала Breeze by Exit за празника на Варна още през юли. Причината беше, че обществената поръчка на стойност близо 300 000 лв. беше пусната за 24 часа и то по метода на пряко договаряне, тоест без необходимост от провеждането на конкурс. От писмения отговор на кмета не става ясно как е стигнато до решението, именно сръбският фестивал да се проведе за празника на Варна, но пък това е породило задължението да се работи само с една единствена фирма, без значение от цената и условията ѝ.



Ето и сигнала до Агенцията за държавна финансова инспекция от общински съветници на коалиция "Алтернативата на гражданите" към Общинския съвет на Варна, чрез Давид Дакес Киркоров, общински съветник.



Публикуваме я, без редакторска намеса:



Относно: Искане за провеждане на финансова инспекция във връзка с обществена поръчка с номер 00081-2024-0052 с възложител община Варна



Уважаеми г-жи о г-да, На 12 юни 2024 община Варна обявява обществена поръчка с уникален номер на поръчката 00081-2024-0052 с предмет услуга "Организиране и провеждане на Фестивал VARNA BREEZE by EXIT във Варна“ на прогнозна стойност 291 666,67 лева без ДДС с начин на възлагане пряко договаряне съгл. чл. 182, ал 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в“ от ЗОП.



Данните са обществено достъпни в електронния портал на АОП. Съгласно становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП от 16.07.2024г, при обявяване на обществената поръчка не са спазени изискванията на чл. 132 от ППЗОП, възложителят не е изпратил доказателства и не се е позовал на предпоставките по чл. 132 от ППЗОП. В гореспоменатия доклад на АОП е направен извод, че не са налице необходимите условия за законосъобразното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в“ ЗОП, предвид предоставената от възложителя аргументация.



Въпреки тези обстоятелства, община Варна, представлявана от нейния кмет Благомир Коцев, на 04.07.2024г. сключва договор с изпълнителя "БЕСТ ФЕСТ“ ООД на обща стойност 291 666,67 лева без ДДС. В последствие тази услуга бе извършена от изпълнителя. Предвид гореизложените факти, според нас са налице сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки и е необходимо да се извърши финансова инспекция от агенцията за държавна финансова инспекция. Приложение: 1. Становище на Агенцията по обществени поръчки с изх. № Д78/16.07.2024г.



С уважение, Давид Дакес Киркоров Общински съветник към Общински съвет, гр. Варна.