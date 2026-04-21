Във връзка с предстоящите официални празници и почивни дни - 1 май 2026 г. (Ден на труда и на международната работническа солидарност), 6 май 2026 г. (Гергьовден, Ден на храбростта и празник на Българската армия) и 24 май 2026 г. (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) на разположение на жителите и гостите на град Варна ще бъдат спортните обекти, както следва:

- ОСРК "Младост" - игрища от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

- зала "Скуош" - от 09:00 ч. до 20:00 ч.;

- Ледена пързалка ОСРК "Младост" от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

- ОСК "Морска градина" от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

- ПБ "Делфини" от 08:00 ч. до 20:00 ч.;

- ОСК "Аспарухово" от 08:00 ч. до 20:00 ч.

Всички останали спортни обекти, предоставени за поддръжка и управление на ОП "Спорт – Варна", няма да работят. Детските площадки и кътове, стопанисвани от предприятието на територията на ОСРК "Младост", СК "Виница", ОСК "Аспарухово", кв. "Галата", МСК "Владислав Варненчик" и Парк "Възраждане"‚ остават със свободен достъп за желаещите да ги посетят и ползват.

На 06 май 2026 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч. в Конна база "Виница" ще се проведе турнир по конен спорт "Гергьовден".