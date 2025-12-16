Утре (17 декември 2025 г.) от 09:30 ч. в зала № 109 на Наказателно отделение е насрочено съдебно заседание, на което ще бъдат разгледани постъпилите молби от защитниците на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев за преразглеждане на определените им мерки за неотклонение, информираха от Окръжния съд във Варна.От там припомниха, че с определения на Софийския апелативен съд от октомври тази година на Йордан Кателиев и Николай Стефанов мерките за неотклонение бяха изменени от "задържане под стража“ в "домашен арест“. Адвокатите и на двамата са подали молби в Окръжен съд – Варна за отмяна на мерките за неотклонение или замяната им с по-леки (подписка, парична гаранция).