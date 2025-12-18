Сподели close
Общинският съвет във Варна се събира за последен път тази година. Заседание №31 ще започне в 10 часа днес, 18 декември, в зала "Пленарна" на Община Варна.

В предварителния дневен ред са включени 9 точки. Една от тях е увеличаване на длъжностното щатно разписание на Комплекса за социални услуги за възрастни хора "Гергана". 

Сред акцентите в дневния ред е предложението за залагане на средства в Бюджет 2026 г. за създаване на Фонд за подпомагане на транспортната свързаност на Варна. Туристическият сектор настоява 2 млн. евро от туристическия данък да бъдат използвани за тази цел, включително за стимулиране на авиокомпании да поддържат редовни полети до и от Летище Варна.

Общинските съветници ще разгледат и проект на споразумение с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на поддръжката на републиканските пътища в границите на града през 2026 г.

В дневния ред е включено също предложение Общината да кандидатства за финансиране по проект "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж". 

В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени също предложения за отпускане на средства за покриване на задълженията на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания, както и предоставяне на еднократни социални и здравни помощи на нуждаещи се.

По традиция заседанието ще завърши с дискусия с гражданите.

Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Сесията ще се излъчва в реално време в YouTube канала на институцията.