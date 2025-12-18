Общинският съвет във Варна се събира за последен път тази година. Заседание №31 ще започне в 10 часа днес, 18 декември, в зала "Пленарна" на Община Варна.В предварителния дневен ред са включени 9 точки. Една от тях е увеличаване на длъжностното щатно разписание на Комплекса за социални услуги за възрастни хора "Гергана".Сред акцентите в дневния ред е предложението за залагане на средства в Бюджет 2026 г. за създаване на Фонд за подпомагане на транспортната свързаност на Варна. Туристическият сектор настоява 2 млн. евро от туристическия данък да бъдат използвани за тази цел, включително за стимулиране на авиокомпании да поддържат редовни полети до и от Летище Варна.Общинските съветници ще разгледат и проект на споразумение с Областно пътно управление – Варна за съвместно финансиране на поддръжката на републиканските пътища в границите на града през 2026 г.В дневния ред е включено също предложение Общината да кандидатства за финансиране по проект "Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж".В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени също предложения за отпускане на средства за покриване на задълженията на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания, както и предоставяне на еднократни социални и здравни помощи на нуждаещи се.По традиция заседанието ще завърши с дискусия с гражданите.Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Сесията ще се излъчва в реално време в YouTube канала на институцията.