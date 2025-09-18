ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският съвет на Варна с решение за СУ "Димчо Дебелянов"
"Димчо Дебелянов" е единственото средищно училище в община Варна. То има такъв статут над 15 години, стана ясно на днешното заседание.
Тази година в учебното заведение ще се обучават 31 ученици от с. Звездица, в което няма училище. За пътуващите ученици от селото е осигурен транспорт – автобус №36 от масовия градски транспорт.
Днешното решение трябва да получи одобрението и на Общинския съвет.
