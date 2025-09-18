СУ "Димчо Дебелянов" остава средищно и през учебната 2025/2026 година. Съветниците от ПК "Наука и образование" към Общински съвет – Варна дадоха съгласието си учебното заведение да продължи да фигурира в списъка на средищните училища в България за предстоящата година."Димчо Дебелянов" е единственото средищно училище в община Варна. То има такъв статут над 15 години, стана ясно на днешното заседание.Тази година в учебното заведение ще се обучават 31 ученици от с. Звездица, в което няма училище. За пътуващите ученици от селото е осигурен транспорт – автобус №36 от масовия градски транспорт.Днешното решение трябва да получи одобрението и на Общинския съвет.