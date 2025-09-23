ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският съвет на Варна се събира за 28-ото си заседание
© Varna24.bg
Местните парламентаристи ще разгледат и обсъдят решение на Постоянната комисия "Финанси и бюджет" относно приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейски съюз на Община Варна за 2024 година. Сред другите точки са даване на съгласие заложните средства от храм "Свети мъченик Прокопий Варненски" и народно читалище "Отец Паисий - 1934" да бъдат отпуснати като целева субсидия.
Общинарите ще вземат решение за одобряване на средства за съфинансиране по проекта "Топъл обяд" на територията на Община Варна, ще вземат решение за групиране на спортове при разпределение на заложните финансови средства за подпомагане на спортните клубове, ще решат за отпускане на финансови средства на женски баскет баскетболен клуб "Черно море Одесос".
Сред другите точки са разглеждали на предложение за решение от постоянната комисия "Собственост и стопанство", след които е приемане на годишния финансов отчет и баланс за приходи и разходи за 2024 г., освобождаване от отговорност на управители членове на съвети на директори и контрольори за същата година.
Сред точките са предоставени на безвъзмездно предоставяне безвъзмездно за управление на Центъра за специална образователна подкрепа - Варна на част от сграда, която се намира на територията на град Варна, както и предоставени безвъзменно за определяне на детска градина №44 "Валентина Терешкова" на сгради находяща се във Варна.
