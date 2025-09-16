Сподели close
На 17 септември Общинският съвет на Варна ще се събере на извънредно заседание, стана ясно днес. На утрешната сесия предстои да бъде взето решение 

за отпускане на финансови средства на Футболните клубове "Спартак - 1918" и "Черно море".

Три от комисиите към местния парламент също ще заседават през утрешния ден - 

ПК "Финанси и бюджет", ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество" и ПК “Наука и образование".

Сесията на ОбС-Варна ще започне в 12:00 часа.