Общинският съвет на Варна се събира за извънредно заседание
за отпускане на финансови средства на Футболните клубове "Спартак - 1918" и "Черно море".
Три от комисиите към местния парламент също ще заседават през утрешния ден -
ПК "Финанси и бюджет", ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество" и ПК “Наука и образование".
Сесията на ОбС-Варна ще започне в 12:00 часа.
