На 17 септември Общинският съвет на Варна ще се събере на извънредно заседание, стана ясно днес. На утрешната сесия предстои да бъде взето решениеза отпускане на финансови средства на Футболните клубове "Спартак - 1918" и "Черно море".Три от комисиите към местния парламент също ще заседават през утрешния ден -ПК "Финанси и бюджет", ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество" и ПК “Наука и образование".Сесията на ОбС-Варна ще започне в 12:00 часа.