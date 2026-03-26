Общинският съвет на Варна се събира за редовно заседание
Една от тях е одобряването на разходи преди приемането на общинския бюджет за тази година. Внесено е предложение за осигуряване на средства за социални дейности, събития от Културния календар, спортни прояви, както и проекти, насочени към младите хора.
Сред точките фигурира предложение за актуализиране на входните такси за обектите към Регионалния исторически музей – Варна. Новите цени са предложени от директора на културната институция, но е необходимо да бъдат съгласувани и приети от Общинския съвет.
Съветниците ще обсъдят също Икономическата рамка на "Градски транспорт". Ако бъде одобрена, ще има увеличение на възнагражденията на шофьорите в дружеството.
В дневния ред фигурира предложение за отпускане на средства за покриване на задълженията на "Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна". Допълнително ще бъде разгледано предложение за финансиране изграждането на нов противопожарен участък в к.к. "Златни пясъци".
В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени още Годишният доклад за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021–2027 г. за 2025 година, както и проект на Меморандум за сътрудничество, свързан със създаването на национален хъб по мисията за борба с рака в България.
Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Заседание №34 може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията.
