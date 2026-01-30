Общинският съвет във Варна отмени свои решения за Спортното училище
Съветниците одобриха отмяната на две решения от 2022 г., с които на Спортно училище "Георги Бенковски“ беше предоставен имот за безвъзмездно управление за срок от 10 години. Причината е промяната в статута на училището, което през 2012 г. стана държавно и се финансира от Министерството на младежта и спорта.
Съгласно законовите разпоредби имотите на такива училища стават държавна собственост и се използват единствено за образователни цели. След проверка е установено, че имотът е актуван като държавен през октомври 2025 г., което налага прекратяване на договора и отмяна на решенията.
На заседанието беше взето и решение част от поземлен имот в село Тополи да бъде предоставена за срок от 10 години на Общинско предприятие "Управление на проекти и озеленяване“. Съветниците дадоха съгласие и за безвъзмездно управление на брегоукрепителни съоръжения в местност Карантината от ОП "Общински паркинги и синя зона“ за същия срок.
Освен това беше разрешено сключването на нов петгодишен договор за безвъзмездно ползване на помещения в "ДКЦ III – Варна“ от "Домашен социален патронаж“, както и предоставянето на 14 новоизградени инфраструктурни обекта за стопанисване и поддръжка на "ВиК – Варна“.
