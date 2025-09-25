На днешното заседание на Общинския съвет във Варна бяха разгледани и одобрени редица предложения, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. Част от сграда на ул. "Петко Стайнов“ № 7 беше предоставена за нуждите на Центъра за специална образователна подкрепа – Варна. Безвъзмездно управление получиха детските градини ДГ № 44 "Валентина Терешкова“ на ул. "Кирил Пейчинович“ № 19 и ул. "Кишинев“ № 11, както и ДГ № 4 "Теменужка“ и ДГ № 52 "Бялата лястовица“, които ще ползват имоти на ул. "Цар Симеон I“ № 14 и ул. "Велчова завера“ № 12 след промяна на вида на собствеността.Основно училище "Константин Арабаджиев“ ще разполага с имот на ул. "Ангел Кънчев“ № 1, а ОУ "Захари Стоянов“ получи право на управление върху имот в ж.к. "Чайка“. Дирекция "Образование и младежки дейности“ ще ползва помещения на ул. "Шипка“ № 17-19, а Градската художествена галерия – Варна – имоти на ул. "Радко Димитриев“ № 8. Освен това беше предоставен имот в с. Каменар на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.Допълнително бяха одобрени предложения за предоставяне на имоти на общинските предприятия "Спорт – Варна“, "Управление на проекти и озеленяване“ и "Комплекс за детско хранене“. Стартира също процедура за придобиване на безвъзмездно право на управление върху имоти – частна държавна собственост на ул. "Народни будители“ № 1.