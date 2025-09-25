ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският съвет във Варна предостави имоти на училища и детски градини
Основно училище "Константин Арабаджиев“ ще разполага с имот на ул. "Ангел Кънчев“ № 1, а ОУ "Захари Стоянов“ получи право на управление върху имот в ж.к. "Чайка“. Дирекция "Образование и младежки дейности“ ще ползва помещения на ул. "Шипка“ № 17-19, а Градската художествена галерия – Варна – имоти на ул. "Радко Димитриев“ № 8. Освен това беше предоставен имот в с. Каменар на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“.
Допълнително бяха одобрени предложения за предоставяне на имоти на общинските предприятия "Спорт – Варна“, "Управление на проекти и озеленяване“ и "Комплекс за детско хранене“. Стартира също процедура за придобиване на безвъзмездно право на управление върху имоти – частна държавна собственост на ул. "Народни будители“ № 1.
Апелативният съд във Варна постигна уникална спогодба, сложила край на дела за над 1,5 млн. лв.
