Общинският съвет във Варна се събира за второ заседание тази година
© Varna24.bg
В дневния ред фигурират осем точки, повечето от които са с финансов характер преди приемането на бюджета.
Една от темите, които ще бъдат разгледани, е отпускането на средства за нуждите на МБАЛ "Св. Анна“. Миналата седмица финансовата комисия единодушно подкрепи предложението да бъдат предоставени 300 хил. евро за оздравяване на лечебното заведение.
Финансова подкрепа в размер на 610 хил. евро е планирана за Международния музикален фестивал "Варненско лято“, който тази година празнува вековен юбилей. Решението за отпускането на средствата предстои да бъде взето на заседанието.
В дневния ред е включено и предложение за отпускане на над 1,5 млн. евро за реконструкция на пътя "Аспарухово – Галата“ и за ремонт на тръбопровода за отпадъчни води по дъното на Варненското езеро. Средствата вече бяха одобрени от комисията по финанси и бюджет.
Съветниците ще решат също дали да бъдат отпуснати около 2,2 млн. евро от местната хазна за завършване на Черноморския младежки център, който се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Темата предизвика дебати, тъй като има опасения, че строително-ремонтните работи няма да приключат в срок и общината ще трябва да връща средства на държавата.
На сесията предстои да бъде попълнен съставът на Експертния съвет към фонд "Култура“. Съветниците ще изберат двама нови независими външни експерти в областите "Музика“ и "Филмово изкуство“. На предходното заседание бяха определени четирима специалисти в различни направления, но двете места останаха вакантни.
Заседание №33 може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията.
Създават фонд, който да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна
18.12
Председателят на ОбС-Варна: Кметът с лека ръка отправя квалификации и внушения срещу местния парламент
25.02
Варненският свободен университет е домакин на симпозиум и изложба в партньорство с Истанбулски университет "Бейкент"
25.02
