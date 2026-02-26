Днес Общинският съвет във Варна се събира на редовно заседание. 33-та сесия, която е втора за тази година, ще започне в 10:00 часа. Тя ще се проведе по традиция в зала "Пленарна“ в сградата на Община Варна.В дневния ред фигурират осем точки, повечето от които са с финансов характер преди приемането на бюджета.Една от темите, които ще бъдат разгледани, е отпускането на средства за нуждите на МБАЛ "Св. Анна“. Миналата седмица финансовата комисия единодушно подкрепи предложението да бъдат предоставени 300 хил. евро за оздравяване на лечебното заведение.Финансова подкрепа в размер на 610 хил. евро е планирана за Международния музикален фестивал "Варненско лято“, който тази година празнува вековен юбилей. Решението за отпускането на средствата предстои да бъде взето на заседанието.В дневния ред е включено и предложение за отпускане на над 1,5 млн. евро за реконструкция на пътя "Аспарухово – Галата“ и за ремонт на тръбопровода за отпадъчни води по дъното на Варненското езеро. Средствата вече бяха одобрени от комисията по финанси и бюджет.Съветниците ще решат също дали да бъдат отпуснати около 2,2 млн. евро от местната хазна за завършване на Черноморския младежки център, който се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Темата предизвика дебати, тъй като има опасения, че строително-ремонтните работи няма да приключат в срок и общината ще трябва да връща средства на държавата.На сесията предстои да бъде попълнен съставът на Експертния съвет към фонд "Култура“. Съветниците ще изберат двама нови независими външни експерти в областите "Музика“ и "Филмово изкуство“. На предходното заседание бяха определени четирима специалисти в различни направления, но двете места останаха вакантни.Заседание №33 може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията.