Благомир Коцев на представителите на районните администрации по време на седмичната оперативна среща на ръководството, районните кметове и директорите на дирекции. Целта е облагородяване на градската среда чрез премахване и преместване на съоръжения, които създават предпоставки за пътни инциденти и риск най-вече за пешеходците, заемат по-голяма площ от разрешената и имат неугледен вид, несъответстващ на изискванията за естетизация на обществените пространства.
По сключен договор ще бъде възложено продължаването на действията по премахване на бараки и сергии в междублоковите пространства на централния кооперативен пазар. Голяма част от търговските обекти по ул. "Д-р Пискюлиев“ вече са демонтирани във връзка с извършения основен ремонт на улицата. В момента тече подготовка за премахване и на преместваеми обекти по ул. "Войнишка“, като част от собствениците вече са демонтирали магазините за собствена сметка, докладваха от дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред“. По данни на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ работата там е свързана с проект за облагородяване на междублоковите пространства и изграждане на тротоар по ул. "Войнишка“.
По време на срещата бяха обсъдени още няколко пространства за облагородяване, сред които пазарчето на кв. "Чайка“. Ще бъде направена проверка на разрешената за разполагане на търговски обекти площ, както и безопасността на движение на пешеходци и автомобили в района. Друга локация, която ще се обследва, е т.нар. "Син пазар“, където сергиите по ул. "Русе“ заемат голяма част от тротоара.
Обследват "Синият пазар" във Варна
