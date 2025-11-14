Обучение за обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се проведе във Варна
Лектор на обучението, което се провежда днес в морската столица е Аглика Адамова, съдия във Върховния административен съд. Сред участниците в семинара са съдии и съдебни помощници от административните съдилища във Варна, Добрич, Търговище, Разград, Силистра и Бургас.
Програмата на събитието е съсредоточена върху приложението на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Включени са също процесуалните и материалноправни аспекти при разглеждане на искове за обезщетения. Предстои участниците да се запознаят със съдебната практика на Върховния административен съд по този въпрос, както и да се коментират последните изменения в законодателството.
Провеждането на семинара е в рамките на установената практика Административен съд – Варна да бъде домакин на обучения, насочени към повишаване на професионалната квалификация и към унифициране на подходите в съдебната практика.
