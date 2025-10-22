Обвинен в държане и разпространение на наркотици ще бъде задържан за постоянно под стража, потвърди втората инстанция. Апелативният съд във Варна разгледа жалба на защитата срещу определение на Окръжния съд в морския град, с което е била взета най-тежката мярка за процесуална принуда.Спрямо Радослав Р. е повдигнато обвинение, че на 10. октомври във Варна при продължавано престъпление и в съучастие с жена е държал с цел разпространение наркотични вещества. В хода на досъдебното производство са били иззети разпределени на дози 63.05 гр. фентанил, 7.7 гр. метамфетамин и 14.05 гр. кокаин. 38-годишният мъж е обвинен и за разпространение на 3 пакетчета с 0.34 гр. метамфетамин. Той е осъждан нееднократно, включително за участие в организирана престъпна група за извършване на наркопрестъпления.Защитата мотивира искането за домашен арест със семейното положение на обвиняемия – той полага грижи за трите си деца. Макар да е осъждан, никога не е обявяван за издирване, така че няма риск да се укрие, каза адвокатът. Прокурорът изведе опасността от извършване на престъпление от предходната съдимост на Радослав Р. и от характера на деянието, което изисква умения, знания и контакти. Наказуемостта на престъплението сочи риск от укриване, смята представителят на Апелативната прокуратура.Съставът на въззивната инстанция намира за несъмнено обоснованото предположение за авторството на деянието. То се извлича от показанията на свидетели, протоколите за претърсване и изземване, експертната справка на намерените вещества. Доказателствените източници не подкрепят тезата на защитата, че няма опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка, категоричен бе Апелативен съд – Варна. По делото има данни, че обвиняемият е имал активно поведение спрямо разпитаните лица. Касае се за три вида наркотични вещества: фентанил, кокаин и метамфетамин, разпределени в 104 отделни разфасовки. Опасността от извършване на престъпление е реална и на нея не могат да се противопоставят други аргументи. Радослав Р. заедно със съпругата си отглежда две малолетни деца, но на адреса, от който е осъществявана разпространителската дейност и с доходите от нея, тъй като няма данни да е работил.С тези мотиви апелативната инстанция потвърди най-тежката мярка за процесуална принуда, взета спрямо обвиняемия. Определението е окончателно.