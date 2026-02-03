Обвиняем за "клониране" на коли поиска да излезе от ареста, варненски съд не го пусна
Според разследващите, сдружението действало от март 2024 г. Автомобилите с "клонирани“ номера били изнасяни предимно към близкоизточни страни и Турция, но част от тях оставали в България. Иззети били неистински регистрационни табели и документи; технически средства за обработка и преработка на номера на автомобили, както и около 12 гр. кокаин.
Представителят на Апелативната прокуратура наблегна на изключително високата обществена опасност на дееца, с оглед участието му в престъпления, извършвани от организирана група, действала конспиративно в продължителен период. При по-лека мярка има опасност Иван Д. да се укрие, тъй като в края на миналата година е пътувал в чужбина, за да си осигури квартира и да се укрие от правосъдието.
Защитата обоснова искането си за по-лека мярка с довода, че 48-годишният мъж само е управлявал автомобил, за който се твърди, че е с променени номера на рама и други елементи. Той обаче не е бил наясно с това. Няма данни да е участвал в интервенции на превозни средства, да е имал такива намерения или да е свързан с местата, където това се е правело.
Съставът на въззивната инстанция съобрази повдигнатите обвинения за две тежки умишлени престъпления. От събраните материали по делото може да се извлече изискваното от закона обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към деянията. Сред доказателствата в тази насока са свидетелски показания, обяснения на друг обвиняем, технически експертизи за истинността на документи, справки от национални и чуждестранни служби, веществени доказателства, експертна справка на иззетото наркотично вещество.
За разлика от първоинстанционния съд, Апелативният констатира, че е налице опасност и от укриване. Тя се извежда от осъществените пътувания на Иван Д. не само в страни от ЕС, но и извън общността, с цел извършване на противоправни деяния. За риска от извършване на престъпление бе взет предвид видът, интензитетът и продължителността на престъпната дейност.
При наличието и на трите законови предпоставки, Апелативен съд – Варна заключи, че единствената адекватна мярка за неотклонение спрямо този обвиняем е "задържане под стража“. Определението е окончателно.
