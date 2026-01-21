При извършена полицейска проверка вчера на адрес в кв. "Аспарухово“ е задържан 38-годишен варненец, криминално проявен и с влязла в сила присъда "лишаване от свобода“.В обявения за общодържавно издирване мъж са открити метамфетамин, коноп и вейп устройство, потвърдено с експертна справка.Срещу него е образувано бързо производство.