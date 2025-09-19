ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха дата кога можем да предадем събраните капачки, стотинки и парични дарения в град Варна
Каузата за 2025 година - Закупуване и даряване на мобилни пунктове за кръвордаряване" - "Аз вярвам и помагам" е в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България.
След огромният успех на първият в България мобилен пункт за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам", който бе дарен преди точно 2 години в РЦТХ - Варна, организаторите са решили да съберат средства и да направят дарение във всички Районни центрове по трансфузионна хематология в България. От началото на 2025 година такова вече е направено в градовете Пловдив и Стара Загора.
По време на събитието всеки ще може да предаде своите пластмасови капачки в торби, чували или кашони, но не и в туби. Също така ще може да се предават стотинки и монети от всички възможни номинални стойности (0,01 лв, 0,02 лв, 0,05 лв, 0,10 лв, 0,20 лв, 0,50 лв, 1 лв и/или 2 лв) или да си вземе нещо за спомен от големият благотворителен базар по време на който всеки един събран лев ще отиде на 100% само и единствено в подкрепа и помощ на тези каузи.
Припомняме, че благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата и най-дългогодишна в България за събиране на пластмасови капачки за рециклиране. От началото през 2015 г. до 2025 г. са предадени над 370 000 кг капачки и сме направили дарения за над 1 000 000 лв ( един милион лева ) с 0 лв разходи за труд, заплати, бонуси, храна и т.н.
До средата на 2025г са дарени над 30 животоспасяващи и скъпоструващи медицински апаратури, оборудване, техника, чисто нови специализирани детски/неонатални линейки "Аз Вярвам и Помагам", мобилни пунктове за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам" и т.н. в помощ на цяла България. Целта е до края на годината да бъдат дарени още два броя чисто нови мобилни пунктове за кръводаряване в градовете София и Плевен.
