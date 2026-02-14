Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
©
Последователите на Варненския зоопарк във Facebook имаха възможност да гласуват за любимите си двойки животни, като сред фаворитите тази година бяха рисове, маймуни, леопарди, камили, кенгуру и черни лебеди. Подгласници станаха леопардите, които изглеждат също толкова влюбени.
Още от категорията
/
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относно пожара в комплекс "Фангория"
07.02
С помощта на професионални художници: Младежи преобразиха скучните трансформатори във варненските квартали
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.