Големите победители в конкурса "Двойка на годината" във Варненския зоопарк са двойката рисове - Севар и Вихра. За поредна година от зоопарка организираха конкурс за най-сладка двойка.Последователите на Варненския зоопарк във Facebook имаха възможност да гласуват за любимите си двойки животни, като сред фаворитите тази година бяха рисове, маймуни, леопарди, камили, кенгуру и черни лебеди. Подгласници станаха леопардите, които изглеждат също толкова влюбени.