Обявиха конкурс за младите творци във Варна
Това е десетата поредна година, в която за поздравителна коледната картичка на Радио Варна ще бъде избрана и отпечатана детска рисунка.
Медията приканва всички деца на възраст от 6 до 16 години да проявят своя талант в артистичния конкурс.
Очакваме детските творби да са с размер 35/50 см. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Регламент на конкурса ще намерите в прикачения файл.
НАГРАЖДАВАНЕТО И ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА очаквайте през декември в Арт салона на Радио Варна.
Регламент: "КОЛЕДНО ЖЕЛАНИЕ". Десети конкурс на Радио Варна за зимна детска рисунка. Срок до 30 ноември 2025 г. Организатор на конкурса БНР – Радио Варна.
Условия за участие: Тема: зимна, коледна,
Възраст на участниците: деца от 6 до 16 години, включително. Размер на картините 35/50 см. Материали: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Период за изпращане на рисунките: Творбите се приемат лично в Радио Варна или с пощенско клеймо до 30 ноември 2025 г. Лични данни: Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина следните данни: Име и фамилия на автора, възраст в години, телефон или e-mail за връзка /родител, преподавател или участник/
Брой картини: Всяко дете може да изпрати до две рисунки.
Подбор: Жури от български художници ще присъди наградите.
Оповестяване на печелившите: Резултатите ще бъдат публикувани на www.bnr.bg/varna и официалната facebook страница
Награди
Първа награда: картината ще бъде отпечатана като коледна картичка на Радио Варна. Допълнителни награди: инструменти и материали за рисуване, почетна грамота. Публиката ще определи и специалната награда "Най-харесвана рисунка“. Обявяването на резултатите е в началото на месец декември. /Следете сайта на Радио Варна/.
Моля, изпращайте рисунките на адрес: гр. Варна 9000, бул. "Приморски“ №22, Радио Варна, За КОЛЕДНО ЖЕЛАНИЕ - Конкурс за детска рисунка, e-mail: events.varna@bnr.bg
