Обявиха къде има свободни места в общинските детски градини и ясли във Варна
Голям брой свободни места са обявени и в ДГ№24 "Детско градче“. За Първа група свободните места там са 56 (родените през 2022 г.), 3 са вакантните места за Втора група (родени през 2021 г.). Детското заведение разполага и с 9 незаети бройки в Четвърта група. Градината се намира в район "Младост“, на ул. "Никола Симов“ 6. ДГ№49 "Боров кът“ също е обявила 23 свободни места в различните възрастови групи, ДГ№48 "Ран Босилек“ с. Тополи разполага с 28 свободни места за Първа група и две места за Втора група.
За повече информация за останалите вакантни места в общинските детски градини и детски градини с яслени групи във Варна на адрес: https://dg.uslugi.io/garden/article/131?reception=garden
