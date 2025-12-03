Билетите за концерта на Пласидо Доминго във Варна са пуснати в продажба, съобщиха организаторите. Концертът на световноизвестния изпълнител във Варна е обявен за 21 април в Двореца на културата и спорта. Гостуването в морската столица се организира в партньорство от Театрално-музикалния продуцентски център във Варна и Община Варна.Музикалното събитие ще се проведе в навечерието на честването на стогодишния юбилей на Международния музикален фестивал "Варненско лято“, а на сцената на Двореца на културата и спорта, заедно с певеца ще излязат солистите на Държавна опера-Варна Александрина Михайлова, Илина Михайлова, Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Ръководителят на Софийска филхармония маестро Найден Тодоров ще дирижира Варненския симфоничен оркестър. Спектакълът ще е в режисура на Сребрина Соколова.Признат за един от най-добрите оперни певци за всички времена, Пласидо Доминго има в репертоара си над 150 роли и повече от 4400 спектакъла. Носител е на 12 награди "Грами", ръководил е оперите в Лос Анджелис и Вашингтон, работи и като диригент. Председател е на престижния международен конкурс за оперно пеене Operalia, чието последно издание се проведе в София през октомври тази година. Изключителната артистична кариера на Пласидо Доминго радва публиката в цял свят повече от половин век.