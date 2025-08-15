Ясни са имената на отличените автори от 23-тото издание на Международното биенале на графиката във Варна. Те бяха обявени по време на церемонията по откриването на престижния форум в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ от членовете на международното жури. На нея присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов, областният управител Андрияна Андрева, директорът на общинската дирекция "Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева, председателят на комисията по култура в Общинския съвет Димитър Чутурков. Откриването на мащабната експозиция събра изявени творци, общественици, граждани и гости на Варна.Изкуството и идеите са по-големи от всеки от нас, затова ние сме длъжни да осигурим приемственост в провеждането на подобни форуми. Тя е особено важна за биеналето на графиката, защото то е продължител на едно събитие, което е отваряло прозорци за варненци и е подсигурявало амбицията на града да бъде столица на изкуствата, място, където страната се е отваряла към света във времена, много различни от сегашните, каза при откриването Павел Попов. Той изрази голямото си задоволство от високото художествено майсторство на селектираните творби и отбеляза, че амбиция на ръководството на Община Варна е да възстанови прекъснатата приемственост на още едно емблематично за Варна събитие – международния балетен конкурс.Олесия Джурайева от Украйна е носител на Голямата награда в тазгодишното издание на Международното биенале на графиката. Отличена от международното жури е нейната линогравюра "Разгради се в момента“. Три равностойни награди бяха дадени на Футауан Фуконконг (Тайланд), Таичи Кодама (Япония) и Васил Колев (България). Специалната награда на журито е за Жианху Женг (Китай). За първи път тази година Съюзът на българските художници връчи отличие за млад автор - Флорентина Чиеслак от Полша. Андреа Серафини от Италия беше отличена от варненската галерия "Папийон“, където авторката има възможност да представи своя самостоятелна изложба. Награда учреди и един от големите търговски центрове във Варна.Международното биенале на графиката е едно от утвърдените авторитетни културни събития, които придават автентичност на Варна. То е един от малкото графични форуми, които отстояват своята традиция във времето да представят класически художествени техники, отбеляза по време на откриването директорът на Галерията за графично изкуство проф. Валери Чакалов, под чието ръководство беше организирано мащабното събитие. Той посочи, че художниците използват своето творчество, за да поставят актуални проблеми, да провокират размисъл и диалог и тази ангажираност с реалността придава на произведенията дълбочина и значимост, надхвърлящи чисто естетическите стойности. По думите му съвременното графично изкуство се развива и променя, като отразява социални, политически и културни теми, предлагайки критичен поглед към съвременния свят.