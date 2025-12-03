Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници спортните бази, предоставени за поддръжка и управление на ОП "Спорт – Варна", няма да работят на 24.12.2025 г., 25.12.2025 г., 31.12.2025 г., 01.01.2026 г. и 02.01.2026 г. От общинското предприятие информират, че на 26.12.2025 г. (петък) на разположение на жителите на град Варна ще бъдат следните спортни обекти:- ОСРК "Младост" - игрища и зала "Скуош" - от 09:00ч. до 19:00 ч.;- Ледена пързалка ОСРК "Младост" от 09:00ч. до 19:00 ч.;- ОСК "Морска градина" от 09:00ч. до 19:00 ч.;- ПБ "Делфини" от 09:00ч. до 19:00 ч.Всички детски площадки и кътове, стопанисвани от предприятието, на територията на ОСРК "Младост, ОСК "Аспарухово", кв. "Галата", МСК "Владислав Варненчик", парк "Възраждане" и СК "Виница" ще бъдат със свободен достъп за желаещите да ги посетят и ползват.