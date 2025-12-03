Обявиха ще работят ли общинските спортни бази по време на празниците
- ОСРК "Младост" - игрища и зала "Скуош" - от 09:00ч. до 19:00 ч.;
- Ледена пързалка ОСРК "Младост" от 09:00ч. до 19:00 ч.;
- ОСК "Морска градина" от 09:00ч. до 19:00 ч.;
- ПБ "Делфини" от 09:00ч. до 19:00 ч.
Всички детски площадки и кътове, стопанисвани от предприятието, на територията на ОСРК "Младост, ОСК "Аспарухово", кв. "Галата", МСК "Владислав Варненчик", парк "Възраждане" и СК "Виница" ще бъдат със свободен достъп за желаещите да ги посетят и ползват.
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
