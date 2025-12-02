Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници и поредицата почивни дни, дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна съобщава, че с решение №867–11/11.10.2025 г. на Общинския съвет са определени шест дежурни детски градини, които ще работят на 29 и 30 декември 2025 г.1. ДГ №3 "Звездичка" с административен адрес – ул. "Професор Фредерик Жолио- Кюри" №14. Ще приема деца от следните детски градини: №1 "Светулка", №2 "Щастливо детство", №4 "Теменужка", №5 "Слънчо", №6 "Палечко", №8 "Христо Ботев", №52 "Бялата лястовица" и №53 "Слънчево зайче".1. ДГ №14 "Дружба" с административен адрес – ул. "Дубровник" №56. Ще приема деца от следните детски градини: № 10 "Карамфилче", №11 "Незабравка", №12 "Ян Бибиян", №15 "Гълъбче", №16 "Слънчева дъга", №17 "Петър Берон" – филиал "Другарче" и №19 "Славейче".2. ДГ №21 "Калина Малина" с административен адрес – ж.к. "Чайка" до бл. 40. Ще приема деца от следните детски градини: №9 "Ален Мак", №13 "Мир", №17 "Петър Берон" – филиал "Жирафче", №18 "Чайка", №20 "Бриз", №22 "Мечо Пух" и №23 "Иглика".1. ДГ №35 "Детска радост" с административен адрес – ж.к. "Победа" до бл. 10, вх. А. Ще приема деца от следните детски градини: №24 "Детско градче", №25 "Златно зрънце", №26 "Изворче", №27 "Успех", №28 "Пролет", №29 "Звънче", №30 "Синчец", №31 "Крилатко", № 32"Моряче", № 33"Делфинче", №34 "Лястовичка" и №36 "Морска звездица".1. ДГ №42 "Българче" с административен адрес – ж.к. "Владислав Варненчик" до бл. 21. Ще приема деца от следните детски градини: №37 "Пламъче", №38 "Маргаритка", №39 "Приказка", №40 "Детски свят", №41 "Първи юни" и №48 "Ран Босилек" – с. Тополи.1. ДГ №45 "Морски свят" с административен адрес – ул. "Народни будители" №8. Ще приема деца от следните детски градини: №43 "Пинокио", №44 "Валентина Терешкова", №46 "Горска приказка", №47 "Люляче", №50 "Зорница" – с. Звездица и №51 "Ран Босилек" – с. Константиново.Родителите ще получат подробни указания от директора на детската градина, която детето посещава към момента. На място ще бъдат предоставени и необходимите документи за заявяване на присъствие за 29 и 30 декември 2025 г.