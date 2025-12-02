Обявиха списък на дежурните детски градини във Варна за 29 и 30 декември
©
Дежурните градини и районите, които ще обслужват, са както следва:
Район "Одесос"
1. ДГ №3 "Звездичка" с административен адрес – ул. "Професор Фредерик Жолио- Кюри" №14. Ще приема деца от следните детски градини: №1 "Светулка", №2 "Щастливо детство", №4 "Теменужка", №5 "Слънчо", №6 "Палечко", №8 "Христо Ботев", №52 "Бялата лястовица" и №53 "Слънчево зайче".
Район "Приморски"
1. ДГ №14 "Дружба" с административен адрес – ул. "Дубровник" №56. Ще приема деца от следните детски градини: № 10 "Карамфилче", №11 "Незабравка", №12 "Ян Бибиян", №15 "Гълъбче", №16 "Слънчева дъга", №17 "Петър Берон" – филиал "Другарче" и №19 "Славейче".
2. ДГ №21 "Калина Малина" с административен адрес – ж.к. "Чайка" до бл. 40. Ще приема деца от следните детски градини: №9 "Ален Мак", №13 "Мир", №17 "Петър Берон" – филиал "Жирафче", №18 "Чайка", №20 "Бриз", №22 "Мечо Пух" и №23 "Иглика".
Район "Младост"
1. ДГ №35 "Детска радост" с административен адрес – ж.к. "Победа" до бл. 10, вх. А. Ще приема деца от следните детски градини: №24 "Детско градче", №25 "Златно зрънце", №26 "Изворче", №27 "Успех", №28 "Пролет", №29 "Звънче", №30 "Синчец", №31 "Крилатко", № 32"Моряче", № 33"Делфинче", №34 "Лястовичка" и №36 "Морска звездица".
Район "Владислав Варненчик"
1. ДГ №42 "Българче" с административен адрес – ж.к. "Владислав Варненчик" до бл. 21. Ще приема деца от следните детски градини: №37 "Пламъче", №38 "Маргаритка", №39 "Приказка", №40 "Детски свят", №41 "Първи юни" и №48 "Ран Босилек" – с. Тополи.
Район "Аспарухово"
1. ДГ №45 "Морски свят" с административен адрес – ул. "Народни будители" №8. Ще приема деца от следните детски градини: №43 "Пинокио", №44 "Валентина Терешкова", №46 "Горска приказка", №47 "Люляче", №50 "Зорница" – с. Звездица и №51 "Ран Босилек" – с. Константиново.
Родителите ще получат подробни указания от директора на детската градина, която детето посещава към момента. На място ще бъдат предоставени и необходимите документи за заявяване на присъствие за 29 и 30 декември 2025 г.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
16:33
Още от категорията
/
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
01.12
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител ...
10:28 / 01.12.2025
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.