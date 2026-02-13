Сподели close
За поредна година Варна се подготвя за най-голямото събитие за съвременно изкуство у нас. Темата на тазгодишното издание – "Вроден инат“, е дело на Лъчезар Бояджиев – художник и куратор с дългогодишен опит и международна разпознаваемост.

С характерния за него тон Бояджиев извежда в кураторската тема идеята за човешкия инат като движеща сила за устойчивост, преживяване на трудности и нелечима надежда. Сериозен и едновременно хумористичен, текстът изхожда от културната интимност на понятието в близки нам общества, но отправя и далечни препратки на съпреживяност.

"Човешкият фактор в устойчивостта е онази способност на човека и/или общност от хора да възвръща обичайната си форма/състояние след натиск, травма или катастрофа. Това е способността да бъдеш щастлив и успешен след трудности и провали. На английски това се нарича resilience, а на български – и устойчивост, и жилавост, и гъвкавост, и еластичност; с една дума – инат за живот, за култура, за бъдеще и щастие. Инат с градивен заряд.“ (Лъчезар Бояджиев)

Пълният кураторски текст може да намерите ТУК!

Кураторският екип на БУНА 4 се допълва и от Бояна Джикова – галерист и куратор, съосновател на галерия PUNTA и POSTA SPACE.

За втора поредна година в рамките на Форум БУНА ще бъде връчена и Балканската награда за съвременно изкуство, органзирана от Фондация Зингер-Захариев. Призът цели да насърчи международната видимост на балканските визуални артисти и да изгради устойчиви връзки със световната арт сцена, като едновременно с това стимулира регионалното сътрудничество и културния обмен. Наградата е с финансова стойност от 3000 евро.

В момента тече Отворена покана за участие във фестивала. Предложения се приемат онлайн на уебсайта на БУНА с краен срок 8 март.

Всяка година форум БУНА събира между 150–180 художници от България и света и представя широка програма от над 50 събития, разположени в множество точки на морската столица. Изложби, пърформанси и градски намеси превръщат Варна в динамична сцена на съвременни преживявания, а чрез езика на изкуството организатори и участници отправят значими коментари и критики към съвременния свят.

Важна част от практиката на фестивала е работата с нетрадиционни пространства – занемарени и излезли от употреба сгради. Тази традиция е не само демонстрация на трансформиращата сила на изкуството, но и концептуален подход, свързан с наслагването на различни контексти, подсилени и преразказани с езика на визуалното изкуство.

"Октомври е слънчевата тайна на морския бряг. Далеч от шума и туризма, местните се наслаждават на ласкавата есен и все още топло море. Ще се радваме да я споделим с гостите на фестивала. Варна е голяма част от идентичността на БУНА и често се опитваме да покажем на публиката едно по-различно преживяване на града“, споделят организаторите.

Тази година форум БУНА се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Фондация "Зингер-Захариев“ и Национален фонд "Култура“.