Обявиха ученически конкурс за рисунка "Водата е дар! Запази я!"
Конкурсът ще се проведе в периода 15 януари – 23 март 2026 г. и обхваща близо 60 училища от Варненска област. Той се реализира в партньорство с общините от Област Варна и училищните ръководства.
В надпреварата могат да участват ученици от I до XII клас, разпределени в три възрастови групи. Всеки участник има право да представи една оригинална рисунка, изработена в свободна художествена техника. До класиране няма да се допускат дигитални творби. Рисунките трябва да интерпретират значението на водата за живота, личната отговорност към природата, идеите за пестене на вода и бъдещето на планетата.
Училищата ще извършват предварителната селекция на рисунките и ще изпращат до организатора по една творба от всяка възрастова група със срок - до 1 март 2026 г.
Оценяването ще бъде извършено от жури с участието на представители на "ВиК – Варна“ ООД, художници, преподаватели по изобразително изкуство и експерти от образователни и екологични институции.
За всяка възрастова група са предвидени първа, втора и трета награда, както и поощрителни отличия. Всички участници ще получат грамоти, а учителите и училищата – благодарствени отличия.
Официалното награждаване и изложба на отличените рисунки са предвидени за 23 март 2026 г.
С инициативата "Водата е дар! Запази я!“ "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД отправя покана към институциите, училищата и обществото да обединят усилия в името на екологичното възпитание и опазването на водата като безценен ресурс.
С ученическия конкурс "Водата е дар! Запази я!“ дружеството цели да насърчи творческото мислене на децата и младежите и да постави във фокуса на тяхното внимание ролята и отговорността на всеки към съхраняването на природните богатства за поколенията.
