На стартта на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важното от Варна от май 2025 година:

Това ще бележи центъра на атракционната зона на Морска гара във Варна

Съдебно дело във Варна: "Холдинг Варна" АД срещу кмета Коцев



Варненци със спешен сигнал: Въпрос на време е целият да се стовари върху някой

За първи път във Варна ще има подобна услуга. Коцев: Проучваме и други терени

Отново ще продават общински имоти във Варна  

Варненка: Тук не е подходящо място за живеене на малки деца - без парк, без люлки, без почистване