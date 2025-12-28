Обзорът на Varna24.bg: Кои бяха най-важните събития във Варна и региона през месец май 2025 година?
Нека си припомним най-важното от Варна от май 2025 година:
Това ще бележи центъра на атракционната зона на Морска гара във Варна
Съдебно дело във Варна: "Холдинг Варна" АД срещу кмета Коцев
Варненци със спешен сигнал: Въпрос на време е целият да се стовари върху някой
За първи път във Варна ще има подобна услуга. Коцев: Проучваме и други терени
Отново ще продават общински имоти във Варна
Варненка: Тук не е подходящо място за живеене на малки деца - без парк, без люлки, без почистване
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна
16:24 / 27.12.2025
Почина д-р Цанко Мичев, изродил хиляди деца във Варна
15:44 / 27.12.2025
Адаптират машините за билети за градския транспорт към еврото
15:22 / 27.12.2025
АПИ предупреди: Силен вятър по Черноморието и заледени пътища
08:31 / 27.12.2025
НИМХ издаде предупреждение за силно вълнение на морето
08:29 / 27.12.2025
