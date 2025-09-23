Сподели close
До минути се очаква решението на съда по делото Коцев. След  4-часовото заседание съдът се оттегли, за да вземе решение. 

По време на делото думата взе и кметът на Варна Благомир Коцев. Той заяви, че семейството му страда повече и от него в този момент и помоли съда за по-лека мярка.