Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев
По време на делото думата взе и кметът на Варна Благомир Коцев. Той заяви, че семейството му страда повече и от него в този момент и помоли съда за по-лека мярка.
Екипът на Коцев: Ако трябва да избира между Общината и семейството, ще избере семейството. Изборът е зловещ, особено когато дъщеря му е болна от Ковид
19:10
Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
18:53
Асоциацията на прокурорите: Заплахите към магистрати не са "мнение". Мястото на правосъдието не е в социалните мрежи
18.09
ПП-ДБ-Варна: Благомир Коцев е задържан, само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен
16.09
Безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни във Варна, вижте кога
19.09
Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
15.09
Диан Иванов: Не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в...
13:04 / 22.09.2025
Варна отбелязва Деня на независимостта
11:57 / 22.09.2025
Програмата във Варна по случай 22 септември 2025 г.
08:11 / 22.09.2025
Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел: Тегли...
21:28 / 21.09.2025
