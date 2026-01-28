Очакван проблем на Варна вдигна институции на крак, ето какво и кога ще се прави
Повод за насрочването на срещата е информацията от ВиК-дружеството, според която проводимостта на водопреносната и канализационна мрежа в южните райони на Варна е почти изчерпана и от ВиК – Варна са прекратили издаването на договори за присъединяване и съгласуване на инвестиционни проекти.
По думите на заместник-кмета Пламен Китипов в проектобюджета на Община Варна за 2026 г. са заложени средства за прединвестиционно проучване, което да се базира на действащия Общ устройствен план, на тенденциите за икономическо и демографско развитие на Варна, на задълбочен анализ на съществуващата мрежа, възможностите за доизграждането ѝ и основните трасета и съоръжения, които са необходими за обслужването на тази част от града. Той отбеляза, че мерките, които следва да бъдат набелязани, не са аварийни, а имат дългосрочен хоризонт и трябва да се изпълняват на етапи, като разходите са непосилни за общината и изискват привличане на външно финансиране.
Заместник-кметът припомни още, че още от 2016 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало значителен финансов ресурс в разработването на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособени територии, обслужвани от ВиК-дружествата. На базата на обследванията на съществуващата мрежа и прогноза за развитието ѝ са изготвени инвестиционни проекти, които не засягат южните райони, допълни Китипов.
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че бъдещото развитие на Варна е в южна посока и единствено там могат да се реализират по-големи инвестиционни проекти. Според действащия ОУП обаче голямата част от територията е предвидена ниска интензивност на застрояване, което също трябва да залегне в бъдещите прединвестиционни проучвания и евентуалните инвестиции, необходими за комуналното осигуряване на района.
