ЗАРЕЖДАНЕ...
Очертава се супер лято, ето какъв е ръстът на нощувките във Варна
©
Българските граждани са реализирали 119.6 хил. нощувки, а чуждите - 712.1 хил. нощувки, става ясно от данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.
През юни 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 83.2% от общия брой нощувки на чужди и 51.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.0% от нощувките на чужди и 22.3% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 3.8 и 25.8%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 10.2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 195.0 хиляди. От всички пренощували лица 76.7% са чужди граждани, като 84.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в областта е 47.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 57.3%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.4 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и достигат 77.9 млн. лв., като 10.1 млн. лв. са от български граждани, а 67.8 млн. лв. - от чужди граждани.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Автобус и кола се блъснаха в центъра на Варна и предизвикаха тапа...
17:29 / 14.08.2025
Големи изпълнители и заря в богатата празнична програма за Деня н...
18:34 / 12.08.2025
Намериха нов "дом" на уникалната мозайка от старата автогара във ...
16:21 / 12.08.2025
Над 100 глоби по морето на шофьори, някои платиха над 2000 лева
10:18 / 12.08.2025
Модерен ехограф подобрява диагностиката в ревматологията в УМБАЛ ...
15:52 / 11.08.2025
Студенти от Варна разработиха приложение, което да събира сигнали...
22:13 / 10.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.