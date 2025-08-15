335 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.3 хил. стаи и 59.1 хил. легла в тях са функционирали през юни в област Варна. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.2%, а на леглата в тях - с 3.1%. Общият брой на нощувките в областта е 831.7 хил., или с 11.4% повече в сравнение с година по-рано.Българските граждани са реализирали 119.6 хил. нощувки, а чуждите - 712.1 хил. нощувки, става ясно от данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.През юни 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 83.2% от общия брой нощувки на чужди и 51.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.0% от нощувките на чужди и 22.3% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 3.8 и 25.8%.Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 10.2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 195.0 хиляди. От всички пренощували лица 76.7% са чужди граждани, като 84.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.7 нощувки.Общата заетост на леглата в областта е 47.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 57.3%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.4 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и достигат 77.9 млн. лв., като 10.1 млн. лв. са от български граждани, а 67.8 млн. лв. - от чужди граждани.