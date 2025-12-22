Сподели close
"Беше страшно!". Така описаха очевидци инцидента, който стана днес на ул. "Дрин" на Колхозния пазар във Варна.

Хората разказаха, че на улицата е спряла кола. Таксиметров водач е предприел маневра за заобикалянето ѝ.

По разказа от очевидците шофьорът на спряната кола се е тресял - като епилептик. В един момент возилото е поело, ускорило и се ударило в магазин.

Улицата е оживена. Пострадали са минувачи.

От полицията потвърдиха, че сигналът е получен в 14:42 часа. Няма информация към момента за броя на пострадали хора.