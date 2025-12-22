Очевидци на катастрофата във Варна: Беше страшно!
© Varna24.bg
Хората разказаха, че на улицата е спряла кола. Таксиметров водач е предприел маневра за заобикалянето ѝ.
По разказа от очевидците шофьорът на спряната кола се е тресял - като епилептик. В един момент возилото е поело, ускорило и се ударило в магазин.
Улицата е оживена. Пострадали са минувачи.
От полицията потвърдиха, че сигналът е получен в 14:42 часа. Няма информация към момента за броя на пострадали хора.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
21.12
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
567 случая на ОРЗ във Варна за седмица, 16 с усложнения
20:26 / 21.12.2025
Музеите във Варна няма да работят за Коледа и Нова година, ще отв...
18:27 / 21.12.2025
Когато имахме подводници: 15 години от последното плаване на посл...
18:08 / 21.12.2025
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Пог...
14:53 / 21.12.2025
Младежи изпотрошиха офиса на "Възраждане" във Варна
12:14 / 21.12.2025
Oблаци и мъгла над Черноморието!
09:09 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.