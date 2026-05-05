След като 47-годишна жена нападна с нож минувачи на улица във Варна вчера, двама са в тежко състояние, а ранените са общо четирима.

"Жена влезе въоръжена с нож в магазина и намушка няколко клиента. Взех една тръба и я подгоних. Не беше никак приятно, имаше много хора, персоналът беше уплашен. Видях вътре възрастна жена и я изкарах навън. Върнах се, нападателката се показа и започна да ми крещи. После полицията дойде и я напръскаха със спрей“, разказва свидетел пред bTV.

По думите на собственика на магазина нападателката не е избирала жертвите си.

"Обикаляше магазина 3-4 минути и атакуваше всеки, когото срещне“, допълни той.

Мъжът поясни, че само късмет е предотвратил още по-тежък инцидент.

"Само 20 минути по-рано магазинът е бил пълен с деца заради междучасие. Не ми се мисли какво можеше да се случи“, каза той.

По информация на очевидеца жената е носела повече от един нож.

"Влиза с кухненски нож, има и втори в чантата си. От магазина взема още три ножа и продължава нападението“, обясни той.

Сигналът е подаден веднага, а охраната и полицията са реагирали бързо.

"Благодарение на персонала, СОТ и полицията се предотвратиха по-сериозни инциденти“, подчерта собственикът на магазина.

От полицията съобщиха, че при тест е установено над 2 промила алкохол в кръвта на жената. Очакват се резултати и за евентуална употреба на други вещества.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Състоянието на пострадалите не е тежко, като се очаква те да се възстановят.