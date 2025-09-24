Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри допълнителни средства в размер до 44 370 лв. за осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се жители на града. Решението е част от реализацията на проекта "Топъл обяд на територията на община Варна“, който се изпълнява с финансиране от Програмата “Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, информираха от Областния информационен център във Варна.Проектът стартира с първоначален срок до 30 септември 2025 г., но впоследствие беше дадена възможност той да бъде удължен. Общината ще продължи дейностите до 31 януари 2026 г. и в тази връзка предстои и удължаване на договора с изпълнителя на услугата.В началото цената на топлия обяд беше определена на 3,64 лв. с ДДС за човек на ден. В хода на изпълнението на проекта, заради увеличението на цените на електроенергията и хранителните продукти, тя бе коригирана на 5,82 лв. с ДДС.Именно разликата между средствата, отпуснати по европрограмата и актуализираната стойност на услугата, наложи общината да осигури допълнително финансиране. Сумата от 44 370 лв. ще покрие необходимите разходи за четиримесечния период между края на септември 2025 г. и края на януари 2026 г.По проекта 300 лица в неравностойно положение на територията на Община Варна всеки делничен ден получават топъл обяд, който включва супа, основно ястие, хляб и два пъти седмично десерт.