45 варненци да получат еднократни социални помощи, гласува на вчерашното си заседание Общинският съвет във Варна. Повечето средства са между 200 и 600 лева и се дават за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Само двама души ще получат съответно по 800 и 1000 лева. Общата гласувана сума е в размер на 18 550 лева.На 13 души беше отказана помощ. Повечето от кандидатите в периода 2022-2025 г. са продали недвижим имот, което, като източник на допълнителни доходи, е в разрез с правилата за подпомаганеОбщинските съветници подкрепиха също предложението за промяна на капацитета на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция“. Така местата ще се увеличат от досегашните 60 на общо 80. Центърът е открит през 2008 г. с капацитет от 20 деца с увреждания и през годините е разширяван няколкократно, като последната промяна е направена през 2021 г.Във фокуса на сесията беше и прекратяването на съсобственост общината и физически или юридически лица. Взето бе решение да се прекрати съсобственост за 10 имота в различни краища на града, докато 13 не получиха необходимата подкрепа.Съветниците разгледаха и одобриха също предложения за избор на застрахователи за болница "Проф. д-р Д. Стаматов“, Двореца на културата и спорта, както и ДКЦ 1 и ДКЦ 3 – Варна.