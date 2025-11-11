Регионалният съвет за развитите на Североизточен регион одобри три Концепции за интегрирани териториални инвестиции, в които са включени проектни идеи на територията на Област Варна.Финансиране на обща стойност 17 059 201 лв. ще получат три университета и две общини, в качеството им на преки бенефициенти. Средствата са осигурени от програмите "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и "Образование“, съобщават от Областния информационен център-Варна.Със 7 350 721 лв. Община Варна ще изпълни превантивни и геозащитни дейности за осигуряване експлоатацията на панорамен път "Варна-Златни пясъци“, в района на свлачището "Трифон Зарезан“. Мерките включват инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучвания, инвестиционни проекти и извършване на геозащитни строежи за противодействие на свлачищните процеси и др.С 3 585 000 лв., от които 1 800 000 лв. европейски средства, Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ ще изгради Регионален иновационен научно-образователен кампус и ще създаде високотехнологична среда за разработване и валидиране на решения с приложна стойност - AI-IE Co-Lab, както и Лаборатория по възобновяеми енергийни източници.С бюджет от 586 740 лв. във ВСУ "Черноризец Храбър“ ще бъде създадена модерна лаборатория по пътно, хидротехническо и сградно инженерство, оборудвана със специализирана апаратура и софтуер за цифрови изследвания. Предвидено е закупуване на необходимото оборудване и внедряване на дигитални технологии. Със същия бюджет, чрез модернизация на съществуващата и създаване на нова научна инфраструктура в ключови тематични области, Технически университет – Варна ще повиши научния си и иновационен капацитет.Изследователският потенциал на висшето училище ще бъде модернизиран чрез обновяване на лабораториите, закупуване на ново оборудване, софтуер и изграждане на нови експериментални среди.Община Аксаково ще изгради и оборудва Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. За целта са заделени 4 200 000 лв. 750 000 лв. ще бъдат вложени в мерки за ограмотяване на възрастни.