Одобриха над 17 млн. лв. за интегрирани териториални инвестиции в Област Варна
©
Финансиране на обща стойност 17 059 201 лв. ще получат три университета и две общини, в качеството им на преки бенефициенти. Средствата са осигурени от програмите "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и "Образование“, съобщават от Областния информационен център-Варна.
Със 7 350 721 лв. Община Варна ще изпълни превантивни и геозащитни дейности за осигуряване експлоатацията на панорамен път "Варна-Златни пясъци“, в района на свлачището "Трифон Зарезан“. Мерките включват инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучвания, инвестиционни проекти и извършване на геозащитни строежи за противодействие на свлачищните процеси и др.
С 3 585 000 лв., от които 1 800 000 лв. европейски средства, Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ ще изгради Регионален иновационен научно-образователен кампус и ще създаде високотехнологична среда за разработване и валидиране на решения с приложна стойност - AI-IE Co-Lab, както и Лаборатория по възобновяеми енергийни източници.
С бюджет от 586 740 лв. във ВСУ "Черноризец Храбър“ ще бъде създадена модерна лаборатория по пътно, хидротехническо и сградно инженерство, оборудвана със специализирана апаратура и софтуер за цифрови изследвания. Предвидено е закупуване на необходимото оборудване и внедряване на дигитални технологии. Със същия бюджет, чрез модернизация на съществуващата и създаване на нова научна инфраструктура в ключови тематични области, Технически университет – Варна ще повиши научния си и иновационен капацитет.
Изследователският потенциал на висшето училище ще бъде модернизиран чрез обновяване на лабораториите, закупуване на ново оборудване, софтуер и изграждане на нови експериментални среди.
Община Аксаково ще изгради и оборудва Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания. За целта са заделени 4 200 000 лв. 750 000 лв. ще бъдат вложени в мерки за ограмотяване на възрастни.
Още от категорията
/
Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
10.11
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
10.11
Фирма съди Община Варна
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Уролози от УМБАЛ "Св. Марина" с безплатни прегледи през ноември
18:11 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.