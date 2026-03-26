На 27.03.2026 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. временно ще бъде ограничено движението в лентата за ляв завой на бул. бул. "Мария Луиза" към ул. "Шипка" в централната част на Варна. От отдел "Дейности по защита на населението" уточняват, че временното ограничение на движението се налага във връзка с аварийно укрепване на метално съоръжение за контрол на движението.От Община Варна поднасят извинение на гражданите причиненото неудобство.