Ограничение на засаждането на "небесното дърво“ се предлага за територията на Варна. Причината е, че е инвазивно и пречи на останалите местни видове."Небесното дърво“ е популярен прякор на "айлант“ в Западна Европа, а в България го знаем като "див орех“.То влезе в полезрението на правната комисия към местния парламент в морския град днес. На заседанието бе разгледан въпроса с дървесни видове, които да бъдат извадени от списък към общинската наредба за зелената система на Варна. Това предвиждат изменения в нормативния акт, който урежда изграждането, стопанисването, контрола и опазването на зелените площи на територията на община Варна.Предложението получи положително становище от съветниците по отношение на законосъобразността на документа. По същество промените, внесени от общинския съветник Христо Атанасов, ще бъдат обсъдени от комисията по опазване и възпроизводство на околната среда.Предложението е насочено към ограничаване на разпространението на инвазивни чужди дървесни видове и към по-ефективна защита на местното биоразнообразие и градската инфраструктура. То предвижда широколистното дърво "айлант“ да отпадне от Приложение 2, в което е описан размерът на обезщетенията за всички причинени щети върху елементите на зелената система на община Варна – растителност и съоръжения. Другото предложение е за изменение на текста относно вида "акация“, като той бъде прецизиран и записан като "акация, с изключение на бяла акация“. По този начин бялата акация също ще бъде изключена от списъка.Мотивите за промените са свързани с характера на посочените дървесни видове като инвазивни чужди растения. Те не са естествено разпространени на територията на страната, а са внесени от други държави. Отличават се с висока адаптивност, бърз растеж и способност за масово самозалесяване. В резултат на това те изместват местните растителни видове, потискат тяхното развитие и водят до намаляване на биологичното разнообразие.Освен това и двата вида развиват силна коренова система, която води до увреждане на техническата инфраструктура, нарушава настилки и тротоари, създавайки предпоставки за материални щети и опасност за гражданите, се посочва още в предложението за промени, внесено от общинския съветник.Родината на "айлант“ е Китай , където дървото отдавна се култивира за развъждане на айлантусова копринена буба. Култивирано в Европа и Северна Америка като озеленително и декоративно растение. Дървото е невзискателно към почвата и устойчиво на суша. Образува изобилие от коренови издънки. На много места е израснало диво, образувайки гъсталаци по крайпътни пътища, в дерета и близо до изоставени сгради.Дървото расте бързо, достигайки височина от 20 - 30 м, заради което е получило прякора "небесно дърво“ в англоезичните страни. Листата са последователни, сложни, непарноперести, дълги до 60 см и до 1 м при фиданките. Те приличат на палмови листа, поради което понякога се нарича "гето палма“ в Съединените щати. Когато се смачкат, те отделят неприятна, характерна миризма. Цветовете са еднополови, ароматни, събрани в крайни метличасти съцветия с дължина до 20 см.