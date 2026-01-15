Поредна огромна ВиК авария е станала в кв. "Бриз" във Варна. Строителна фирма, която има обект на ул. "Петър Скорчев" е спукала магистрален водопровод.На кадри в социалните мрежи се вижда, че огромната струя надхвърля височината на близките кооперации.Водоподаването в местност св. Никола и част от "Бриз" ще бъде спряно до отстраняване на повредата. Очаква се без вода жителите на тези райони да останат до 22,30 часа, посочват от ВиК.