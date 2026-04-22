Огромна авария е станала на улица "Младежка" във Варна.

В момента улицата е под вода, научи Varna24.bg.

По информация на ВиК-Варна, повредата е предизвикана от частна фирма. Заради аварията водоподаването без вода ще бъдат абонатите на част от жк."Трошево" от бл.№14 до бл.№23 както и блокове №35,№36,№55 до №57. Очаква се повредата да бъде отстранена до края на деня, околло 18 часа.