Гейзер изби на бул. "Христо Смирненски" във Варна в близост до кръстовището с ул. "Мир" във Варна, разкаазаха очевидци. По първоначална информация причината е спукана тръба.ВиК-Варна информира Община Варна, че вече се работи по отстраняване на аварията, след поискани обяснения.Поради аварията, предизвикана от ф-а Хидрострой на магистралния водопровод Варна - Златни пясъци със смущения във водоподаването ще бъдат абонатите на част от м-т Сотира , част от м-т "Акчелар" , част от кв. "Бриз" ,част от м-т "Свети Никола" и част от м-т "Трака", високите части на м.Манастирски рид и м.Ален мак.