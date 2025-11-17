Днес председателят на Окръжен съд – Варна Цвета Павлова и ректорът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ проф. д-р Петър Христов подписаха Меморандум за продължаване и надграждане на сътрудничеството между двете институции. Новият документ стъпва върху основата на действащия Меморандум от 12 май 2012 г. и цели да разшири възможностите за практическо обучение и професионално развитие на студентите от специалност "Право“ в Юридическия факултет на университета.Партньорството е насочено към осигуряване на качествена практическа подготовка чрез реално наблюдение на съдебния процес, участие в симулирани дела, срещи с действащи съдии и ангажиране на студентите в разнообразни форми на взаимодействие със съдебната система. По този начин студентите ще имат възможност да придобият ключови умения, свързани с процесуалното поведение на юристите, спецификите на различните съдебни роли и особеностите на работата с наказателни, граждански и търговски дела.Подписването на документа стана в присъствието на доц. Елисавета Панова - декана на Юридически факултет, доц. д-р Елеонора Танкова - заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие и проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.Ректорът проф. д-р Петър Христов изтъкна, че по отношение на предлаганото качество, Юридическия факултет на Варненския свободен университет е на второ място в страната според Националната рейтингова система. През тази година кандитат-студентите във факултета са били с 30% повече. Възпитаниците му се представят много успешно на изпитите за младши магистрати. Проф. Христов подчерта, че за това качество на подготовката е допринесло доброто сътрудничество със съдилищата във Варна и срещите на студентите с практикуващи магистрати.Председателят на Окръжен съд - Варна Цвета Павлова благодари за протегнатата ръка: "За мен е огромна привилегия да продължа и разширя това партньорство. Като съдия-наставник на младши съдии и като лектор към Националния институт по правосъдието имам преки впечатления от качеството на обучението, което се предоставя във Варненския свободен университет. Ще се радваме това сътрудничество да се разшири не само с Юридическия факултет, но и останалите новаторски специалности, които университетът разкри през последните години“, посочи съдия Павлова.Меморандумът предвижда изпълнението на редица съвместни дейности, сред които: участие на съдии от Окръжен съд – Варна като гост-лектори във ВСУ "Черноризец Храбър“, пощения на открити съдебни заседания, дискусионни срещи със съдии в университетска среда или в съдебната палата и др.Подписването на новия Меморандум затвърждава дългогодишното партньорство между Окръжен съд – Варна и ВСУ "Черноризец Храбър“, като създава условия за допълнително подобряване на подготовката на бъдещите юристи и укрепване на връзката между теорията и съдебната практика.