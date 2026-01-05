Окръжна прокуратура във Варна с официални подробности за голямата катастрофа край Колхозния пазар
Под надзора на Окръжна прокуратура – Варна продължава активно да се работи за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до възникването на тежко пътно-транспортно произшествие с две загинали жени в района на Колхозния пазар в града на 22 декември 2025 година.
В хода на разследването са събрани данни за здравословен проблем или за причина от здравословен характер, която би могла да доведе до загуба на контрол над автомобила, причинил смъртта на двете жени. За наличието им се съди от свидетелски показания на очевидци на инцидента, възприели състоянието на 53-годишния водач непосредствено преди и непосредствено след настъпването на произшествието. Неговото поведение и състоянието му малко преди катастрофата са били възприети от случайни пешеходци и участници в движението, когато автомобилът, с който се е движил, е забелязан спрял на платното за движение малко преди кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“. При опит да му бъде оказана помощ, автомобилът изведнъж потеглил, след което е настъпило тежкото пътно произшествие.
На 53-годишния водач е назначена съдебно-медицинска експертиза, извършени са необходимите специфични изследвания.
По предварителни данни мъжът страда от епилепсия от 2014 година, за което ексклузивно Varna24.bg първи съобщи.
Той е правоспособен водач. Според българското и европейското законодателство няма пречка пред това да има право да управлява МПС съгласно Наредба №3 от 2011 година. В шофьорския му стаж няма системни нарушения на ЗДвП, като последното такова е регистрирано през 2012 година.
Резултатите от химичната експертиза на взетите от мъжа кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана.
Към момента вече са готови аутопсиите на 53-годишната жена и на 79-годишната жена, загинали при пътния инцидент. Очакват се заключенията на експертите.
Предстои задълбочен анализ на доказателствата, събрани в хода на разследването, с оглед точна преценка, прецизиране и ангажиране на евентуална наказателна отговорност. След разрешение от наблюдаващия случая прокурор, на близките на загиналите жени е предоставена възможност да се запознаят с абсолютно всички събрани до момента материали.
