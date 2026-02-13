Окръжният съд във Варна откри нов филиал на Съдебния център по медиация, който ще подпомага страните по висящи съдебни дела при разрешаването на споровете им по пътя на медиацията.Новото помещение се намира в кв. "Чайка“, бл. 34. Филиалът е с обща площ от 138 кв. м. и разполага с две самостоятелни зали, което създава възможност за провеждане на две процедури по медиация едновременно. Пространството е предоставено за управление на Окръжения съд – Варна през месец декември 2025 година. След извършен ремонт са осигурени съвременни и комфортни условия както за медиаторите, така и за страните по делата.Необходимостта от откриването на новия филиал произтича от натовареността на досегашната зала, която се намира на територията на Районния съд – Варна. След законодателните промени от края на месец юли 2025 година страните по определени видове граждански и търговски дела се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация. Само за последните шест месеца в единствената до момента зала са проведени общо 105 срещи по медиация, а над 70 срещи предстои да бъдат проведени.В новия филиал ще се провеждат информационни срещи и процедури по медиация по дела на Райония и Окръжния съдилища в морския град, по които съдии в открито съдебно заседание са напътили страните към провеждане на такива.На официалното откриване присъстваха медиаторите, които работят към Съдебния център по медиация. Председателите на Апелативния съд – Варна – съдия Марин Маринов, на Окръжния съд – Варна – съдия Цвета Павлова, и на Районния съд – Варна – съдия Магдалена Давидова-Янева поздравиха присъстващите и им пожелаха много спогодби."Откриването на този филиал е признание за значимостта на Вашата работа. Натовареността и засиленият интерес към медиацията показват, че обществото има нужда от диалог, разбиране и възможност за доброволно разрешаване на споровете. Съдът може да постанови съдебен акт, но именно Вие помагате на страните да намерят взаимно приемливо решение – такова, което съхранява отношенията и създава основа за бъдещо разбирателство“, посочи съдия Павлова.В откриването виртуално, чрез видеоконферентна връзка, се включи и съдия Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет. "Уважаеми медиатори и съдии, от Вас зависи успехът на тази реформа. Вашата роля е изключително отговорна, защото да се гради доверие там, където е разрушено, е тежка и неблагодарна задача. Искрено се надявам, че Вие, като пионери в тази реформа, ще се справите блестящо. Варна винаги е била символ на нови хоризонти. Дано и този нов център бъде точно това – нов хоризонт за бъдещето на медиацията, където човечността се среща със закона“, пожела на присъстващите съдия Марчева.С откриването на филиала Окръжния съд – Варна продължава последователната си политика за насърчаване на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Медиацията предоставя възможност за по-бързо, ефективно и икономично разрешаване на конфликти, като същевременно съхранява добрия тон и отношенията между страните и допринася за повишаване на доверието в съдебната система.