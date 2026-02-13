Окръжният съд във Варна откри филиал на Съдебния център по медиация в кв. "Чайка"
Новото помещение се намира в кв. "Чайка“, бл. 34. Филиалът е с обща площ от 138 кв. м. и разполага с две самостоятелни зали, което създава възможност за провеждане на две процедури по медиация едновременно. Пространството е предоставено за управление на Окръжения съд – Варна през месец декември 2025 година. След извършен ремонт са осигурени съвременни и комфортни условия както за медиаторите, така и за страните по делата.
Необходимостта от откриването на новия филиал произтича от натовареността на досегашната зала, която се намира на територията на Районния съд – Варна. След законодателните промени от края на месец юли 2025 година страните по определени видове граждански и търговски дела се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация. Само за последните шест месеца в единствената до момента зала са проведени общо 105 срещи по медиация, а над 70 срещи предстои да бъдат проведени.
В новия филиал ще се провеждат информационни срещи и процедури по медиация по дела на Райония и Окръжния съдилища в морския град, по които съдии в открито съдебно заседание са напътили страните към провеждане на такива.
На официалното откриване присъстваха медиаторите, които работят към Съдебния център по медиация. Председателите на Апелативния съд – Варна – съдия Марин Маринов, на Окръжния съд – Варна – съдия Цвета Павлова, и на Районния съд – Варна – съдия Магдалена Давидова-Янева поздравиха присъстващите и им пожелаха много спогодби.
"Откриването на този филиал е признание за значимостта на Вашата работа. Натовареността и засиленият интерес към медиацията показват, че обществото има нужда от диалог, разбиране и възможност за доброволно разрешаване на споровете. Съдът може да постанови съдебен акт, но именно Вие помагате на страните да намерят взаимно приемливо решение – такова, което съхранява отношенията и създава основа за бъдещо разбирателство“, посочи съдия Павлова.
В откриването виртуално, чрез видеоконферентна връзка, се включи и съдия Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет. "Уважаеми медиатори и съдии, от Вас зависи успехът на тази реформа. Вашата роля е изключително отговорна, защото да се гради доверие там, където е разрушено, е тежка и неблагодарна задача. Искрено се надявам, че Вие, като пионери в тази реформа, ще се справите блестящо. Варна винаги е била символ на нови хоризонти. Дано и този нов център бъде точно това – нов хоризонт за бъдещето на медиацията, където човечността се среща със закона“, пожела на присъстващите съдия Марчева.
С откриването на филиала Окръжния съд – Варна продължава последователната си политика за насърчаване на алтернативните способи за разрешаване на спорове. Медиацията предоставя възможност за по-бързо, ефективно и икономично разрешаване на конфликти, като същевременно съхранява добрия тон и отношенията между страните и допринася за повишаване на доверието в съдебната система.
