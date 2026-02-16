Трима стажант-юристи, завършили специалност "Право“, официално встъпиха в Окръжния съд във Варна. Двама от тях са възпитаници на ВСУ "Черноризец Храбър“ – гр. Варна, а един е завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново.Юристите бяха посрещнати от председателя съдия Цвета Павлова и административния секретар Румен Вичев. В рамките на церемонията съдия Павлова представи структурата и дейността на съда, като подчерта, че наличието на три отделения – Търговско, Гражданско и Наказателно – предоставя възможност на стажантите да изберат правна материя според своите интереси и професионални намерения."Съдиите в тези отделения освен добри професионалисти са изключителни хора и Вие, ако имате желание да получите знания от тях, този стаж, който Ви предстои, може да бъде изключително ползотворен за Вашето развитие“, каза съдия Павлова, обръщайки се към новопостъпилите стажанти.От своя страна и тримата стажант-юристи споделиха, че са се насочили към търговската материя, където ще могат да задълбочат познанията си под ръководството на опитни съдии.В края на церемонията председателят на съда връчи на всеки от стажантите акта за встъпване и стажантската книжка.През следващите шест месеца младите юристи ще се запознаят с организацията и дейността на органите на съдебната власт, както и с практическите аспекти от работата на адвокатурата и нотариата, което ще допринесе за цялостната им професионална подготовка.