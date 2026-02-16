Окръжният съд във Варна посрещна трима нови стажант-юристи
©
Юристите бяха посрещнати от председателя съдия Цвета Павлова и административния секретар Румен Вичев. В рамките на церемонията съдия Павлова представи структурата и дейността на съда, като подчерта, че наличието на три отделения – Търговско, Гражданско и Наказателно – предоставя възможност на стажантите да изберат правна материя според своите интереси и професионални намерения.
"Съдиите в тези отделения освен добри професионалисти са изключителни хора и Вие, ако имате желание да получите знания от тях, този стаж, който Ви предстои, може да бъде изключително ползотворен за Вашето развитие“, каза съдия Павлова, обръщайки се към новопостъпилите стажанти.
От своя страна и тримата стажант-юристи споделиха, че са се насочили към търговската материя, където ще могат да задълбочат познанията си под ръководството на опитни съдии.
В края на церемонията председателят на съда връчи на всеки от стажантите акта за встъпване и стажантската книжка.
През следващите шест месеца младите юристи ще се запознаят с организацията и дейността на органите на съдебната власт, както и с практическите аспекти от работата на адвокатурата и нотариата, което ще допринесе за цялостната им професионална подготовка.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.