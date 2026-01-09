Окръжният съд във Варна прие първите стажант-юристи за тази година
Юристите бяха посрещнати от председателя на Окръжен съд – Варна, съдия Цвета Павлова, и административния секретар Румен Вичев. В приветствието си към стажантите съдия Павлова подчерта значимостта на началото на професионалния им път: "Това е само началото на дългия път, който Ви очаква. Но най-хубавото е, че вече сте изминали един друг дълъг път – следването и Вашето дипломиране.“
Председателят на съда представи структурата и дейността на институцията, като акцентира върху широките възможности за професионална реализация, които предоставя юридическата професия. Тя насърчи стажантите да разширяват знанията си и извън предпочитаната от тях правна материя: "Вероятно вече сте избрали областта, в която искате да се развивате – гражданска, търговска или наказателна. Съветвам Ви обаче да не затваряте мирогледа си и да дадете шанс и на останалите материи, защото знанието, в която и сфера да е, е богатство.“
Съдия Павлова подчерта, че по време на стажа всеки от стажант-юристите ще работи със съдия-наставник с богат професионален опит. "Магистратите имат желание да споделят знанията си, но трябва да има желание и да се вземе от тях. Сега е времето да задавате въпроси, ако искате стажът Ви да премине ефективно“, отбеляза тя.
В рамките на церемонията председателят на съда връчи на всеки стажант акта за встъпване и стажантската книжка. През следващите шест месеца юристите ще се запознаят с организацията и дейността на органите на съдебната власт, както и с работата на адвокатурата и нотариата.
