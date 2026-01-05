Окръжният съд във Варна с новаторска инициатива за 2026 година
С цел улесняване на обратната връзка на местата, където се обслужват посетители в съда, са поставени таблети със специално инсталирано приложение. Чрез него те могат бързо, лесно и анонимно да споделят своето мнение и да оценят предоставяните услуги.
Анкетата събира информация за качеството на административното обслужване, включително по отношение на достъпността, яснотата и пълнотата на информацията, която гражданите и представителите на фирми получават, както и на отношението и професионализма на съдебните служители.
Инициативата надгражда вече предприети действия в тази насока. В края на месец ноември беше проведено аналогично проучване за качеството на административното обслужване и сред членовете на Адвокатска колегия – Варна, като част от стремежа на съда към активен диалог с професионалната общност и подобряване на предоставяните услуги.
Събраните данни от всички проучвания ще бъдат анализирани с цел идентифициране на добри практики и области за подобрение, в рамките на усилията на Окръжен съд – Варна за по-прозрачно, ефективно и ориентирано към потребителите административно обслужване.
