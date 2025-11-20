Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими - общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, служителката Общината Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов, излезе с подробности по процедурата.
Цялата информация по делото "Коцев" от Окръжен съд - Варна към момента:
Във връзка с определение №499 от 19 ноември 2025 година на Върховния касационен съд съдебното производство, образувано срещу лицата по-долу, беше разпределено за разглеждане от Окръжен съд – Варна:
· Благомир Коцев за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 НК;
· Николай Стефанов за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК;
· Йордан Кателиев за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК;
· Ивайло Маринов за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК;
· Антоанета Петрова за престъпление по чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК.
Материалите по производството се очаква да пристигнат в окръжния съд във Варна.
Предвид засиления обществен интерес по делото, посочваме какви са процесуалните етапи според НПК:
· След пристигане на материалите от производството в същия ден ще бъде образувано дело в Окръжен съд – Варна;
· Чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет ще бъде определен съдия-докладчик;
· Разпределението на съдия-докладчик ще бъде направено публично, в присъствието на медиите, които ще бъдат информирани допълнително за конкретния ден и час;
· Съгласно законовите разпоредби, съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца.
След като бъде определен съдия-докладчик ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки за неотклонения.
Варненският окръжен съд ще информира своевременно обществеността за хода на делото, при стриктно спазване на законовите разпоредби.
Окръжният съд във Варна съобщи за делото "Коцев"
