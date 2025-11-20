Сподели close
Окръжният съд във Варна, който бе определен да гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими - общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, служителката Общината Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов, излезе с подробности по процедурата.

Цялата информация по делото "Коцев" от Окръжен съд - Варна към момента:

Във връзка с определение №499 от 19 ноември 2025 година на Върховния касационен съд съдебното производство, образувано срещу лицата по-долу, беше разпределено за разглеждане от Окръжен съд – Варна:

· Благомир Коцев за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 НК;

· Николай Стефанов за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК;

· Йордан Кателиев за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК;

· Ивайло Маринов за престъпление по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1 НК;

· Антоанета Петрова за престъпление по чл. 304 б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Материалите по производството се очаква да пристигнат в окръжния съд във Варна.

Предвид засиления обществен интерес по делото, посочваме какви са процесуалните етапи според НПК:

· След пристигане на материалите от производството в същия ден ще бъде образувано дело в Окръжен съд – Варна;

· Чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет ще бъде определен съдия-докладчик;

· Разпределението на съдия-докладчик ще бъде направено публично, в присъствието на медиите, които ще бъдат информирани допълнително за конкретния ден и час;

· Съгласно законовите разпоредби, съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца.

След като бъде определен съдия-докладчик ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки за неотклонения.

Варненският окръжен съд ще информира своевременно обществеността за хода на делото, при стриктно спазване на законовите разпоредби.