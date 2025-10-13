ЗАРЕЖДАНЕ...
Онкоболницата във Варна с важна информация
Повече от 20 години специализираната болница извършва целеви кампании за профилактика на онкологичните заболявания. Благодарение на това не са малко новооткритите случаи в ранна фаза, което увеличава значително шансовете за резултатно лечение и по-голяма преживяемост на пациентите. Това е и основната причина СБАЛОЗ – Варна да поддържа профилактичната си програма години наред със собствени средства, а в последните няколко години и с финансовата подкрепа на Община Варна.
Прегледите за рак на маточната шийка се извършват всеки делничен ден от 8.00 до 9.00 часа от д-р Светослав Узунов. Часовете за преглед при уролог са: четвъртък от 12.00 до 13.00 часа при д-р Константин Петров и петък от 12-00 до 13.00 часа при д-р Тони Стателов. Прегледите за рак на кожата са всеки вторник от 8.00 до 9.00 часа при д-р Дияна Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. Прегледите от специалисти – хирурзи ще се извършват всеки ден от 12.00 до 13.00 ч в хирургичните кабинети съответно: в понеделник при д-р Илиян Илиев и д-р Богдан Богданов; във вторник - при д-р Николай Малев и д-р Николай Георгиев; в сряда – при д-р Моника Занева и д-р Здравко Димитров и в четвъртък –при д-р Юлиян Димитров и д-р Станислав Ненков.
Записванията за профилактичните прегледи по Общинска програма "Профилактика на онкологични заболявания“ стават регистратурата на Диагностично-консултативния блок на здравното заведение на телефон 052 975 840.
