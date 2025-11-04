Второ заседание на работната група към Постоянната комисия "Транспорт“ към Общинския съвет за иницииране на основен ремонт на Аспаруховия мост се проведе с участието на народните представители от Варна Стела Николова, Бранимир Балачев, Коста Стоянов и Кристиан Ганчев. В дискусията участваха изпълняващият функциите кмет на Община Варна Павел Попов, заместник-кметовете Пламен Китипов и Димитър Кирчев, директорът на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Тихомир Тимов, главният архитект Виктор Бузев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, представители на браншовите камари, архитекти, проектанти, строителни инженери, общински съветници. Сред участниците беше и инж. Иван Пецински, участвал в проектирането и строителството на Аспаруховия мост, както и председателят на общинската комисия по "Транспорт“ Георги Кулински. Основната идея на работната група е да спомогне за обединяване усилията на институциите за подобряване състоянието на едно от най-значимите инфраструктурни съоръжения във Варна.По време на срещата бе предоставена информация за извършените до този момент ремонти и проучвания на техническото състояние на моста, наличната документация и актуалното взаимодействие със собственика на съоръжението – държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).Павел Попов изрази категоричната позиция, че отговорността за поддържането на моста не може да бъде прехвърлена на Община Варна. Става дума за един наистина скъп проект – такъв, какъвто би могъл да преобърне изцяло фискалната структура, на която се крепи икономиката на общината, коментира Попов. Той допълни, че държавата трябва недвусмислено да потвърди ангажимента си към стратегическата транспортна връзка, като един от вариантите е да се потърси финансиране по линия на международните ангажименти на България, които се поемат на национално, а не на общинско ниво.Потвърдено беше, че нито ремонтът, нито обследването на конструкцията са по възможностите и правомощията на общинския бюджет. Община Варна има ангажимент единствено към поддръжката на асфалтовата настилка, осветлението, контактната мрежа на тролейбусния транспорт и други елементи от инфраструктурата, но разполага с твърде ограничен бюджет за поддръжка на всички участъци от републиканската пътна мрежа на своя територия – малко над 100 000 лв. за година.Народните представители, присъстващи на заседанието, се обединиха около идеята да инициират провеждането на среща с регионалния министър и ръководството на АПИ във възможно най-кратки срокове, на която да настояват средствата за основен ремонт на моста да бъдат заложени в републиканския бюджет за 2026 г.По информация на депутатите АПИ подготвя задание за обследване на техническото състояние на моста и в рамките на два месеца след изготвянето му ще извърши самото обследване. В отговор на питане на народния представител Стела Николова е получен отговор от Агенцията, че са проведени разговори с представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия, като целта е била обявяване на обществена поръчка (процедурата не е завършена). Предвидено е разширяване на предмета на обществената поръчка, което ще включва обследване на инфраструктурния комплекс Аспаруховия мост и изготвяне на технически проект, необходим за предприемането на основен ремонт. Очаква се тази тръжна процедура да стартира през 2026 г., се казва в позицията на АПИ. Тъй като съоръжението преминава през урбанизираната територия на Община Варна, Агенцията ще координира разработката на заданието за проектиране и на техническия проект с Общината относно изграждане на осветление, велоалеи, преминаване на градския транспорт в участъка.От дирекция ИИБ потвърдиха, че в средата на октомври в Община Варна също е получено уверение, че през 2026 г. ще се възложи изготвянето на задание за проучване и проектиране и то ще бъде координирано с Община Варна. Дискусия предизвика формулировката в писмото, според която през настоящата година съгласно споразумителен протокол между АПИ и Община Варна за съвместно финансиране за поддържане на републиканската пътна мрежа (която преминава през територията на Община Варна) мостът се поддържа от Община Варна, а АПИ участва дялово във финансирането.По време на заседанието бе акцентирано върху факта, че Аспаруховия мост не е опасен за преминаване и досегашните проучвания показват единствено компрометиране на бетоновото покритие на плочата и корозирала армировка, което не е свързано с нарушаване на конструкцията на съоръжението. Според някои експерти то би могло да поеме и много по-голямо натоварване дори в настоящото си състояние.Срещата очерта и възможните алтернативи за улесняване придвижването на жителите на южната част на Варна и изнасянето на тежкотоварния транзитен трафик извън града, сред които втори мост над Варненското езеро и фериботна връзка. По данни на експертите близо 30 000 души живеят в южните квартали и местности, а по Аспаруховия мост ежедневно преминават над 10 000 автомобила.